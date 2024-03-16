МИД России пригрозил Британии в случае попытки вмешательства в выборы президента

Захарова: МИД РФ вызовет британского посла за распространение фейков о выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Британии в случае попытки вмешательства в выборы президента РФ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дипломат упомянула пост Британского посольства, в котором указывали на незаконность проведения выборов на территории Крыма и в новых регионах РФ, назвав это сообщение примером слабоумия и отваги.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала дипломат.

Она подчеркнула, что решение о том, кто кому «принадлежит» и кто с кем хочет быть решают граждане России, а не «британская слегка съехавшая корона».