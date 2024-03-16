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15:32, 16 марта 2024Россия

В МИД рассказали о попытках США помешать выборам президента России

Захарова: США готовили большое количество фейков о выборах президента РФ

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытках США помешать выборам президента России. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«Они [США] готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов, совершенно разного характера», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что замечала процесс распространения фейков, касающихся кандидатов на пост главы России, а также политических партий. Помимо этого, по ее словам, «вбросы» со стороны США поступают и с точки зрения политического содержания избирательного процесса.

Ранее Захарова заявила о том, что власти Молдавии пытаются помешать желающим принять участие в выборах президента.

По мнению дипломата, Кишинев ведет такую политику по заказу Запада и делает это против интересов своего народа.

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      Анастасия Астахова
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