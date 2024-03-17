Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:09, 17 марта 2024Россия

В России допустили осведомленность Макрона об итогах выборов в США и заговоре

Пушков: Макрон прямым текстом сообщил, что Трампа не выберут президентом США
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об итогах выборов в США.

По словам сенатора, политик прямым тестом сообщил со ссылкой на данные из неких верных источников, что экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет избран в ноябре 2024 года.

Пушков допустил осведомленность Макрона об итогах избирательной кампании и заговоре. Он напомнил, что Трамп лидирует по всем опросам, в пользу его кандидатуры склоняются даже колеблющиеся штаты, а действующий президент США Джо Байден «совсем плох физически».

«Макрон сообщает: не быть Трампу президентом. Что это — очередная пустая фраза или Макрон проинформирован о заговоре?» — задался вопросом сенатор.

Ранее Трамп предрек, что вновь станет хозяином Белого дома, он уверен, что одержит победу на предстоящих этой осенью выборах главы государства. Также он назвал президента США Джо Байдена серьезной угрозой демократии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обязаны готовиться к любым сценариям». Макрон не исключил возможность проведения наземных операций Франции на Украине

      В России допустили осведомленность Макрона об итогах выборов в США и заговоре

      Около десяти населенных пунктов Белгородской области остались без света

      Аналитик спрогнозировал курс рубля после выборов

      На Украине раскрыли последствия критической нехватки ракет для систем ПВО

      Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

      В Турции призвали Украину забыть о Крыме

      Под Кременной ликвидировали лучшего оператора дронов Украины из спецназа «Азов»

      Трамп предрек США кровавую баню

      Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше