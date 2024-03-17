В России допустили осведомленность Макрона об итогах выборов в США и заговоре

Пушков: Макрон прямым текстом сообщил, что Трампа не выберут президентом США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об итогах выборов в США.

По словам сенатора, политик прямым тестом сообщил со ссылкой на данные из неких верных источников, что экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет избран в ноябре 2024 года.

Пушков допустил осведомленность Макрона об итогах избирательной кампании и заговоре. Он напомнил, что Трамп лидирует по всем опросам, в пользу его кандидатуры склоняются даже колеблющиеся штаты, а действующий президент США Джо Байден «совсем плох физически».

«Макрон сообщает: не быть Трампу президентом. Что это — очередная пустая фраза или Макрон проинформирован о заговоре?» — задался вопросом сенатор.

Ранее Трамп предрек, что вновь станет хозяином Белого дома, он уверен, что одержит победу на предстоящих этой осенью выборах главы государства. Также он назвал президента США Джо Байдена серьезной угрозой демократии.