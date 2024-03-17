В ВСУ сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе

Силы обороны юга ВСУ сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе

Силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе в результате взрывов.

Отмечается, что оба объекта были законсервированы. Там произошли возгорания, разрушены промышленные здания. «Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали», — уточнили в пресс-центре.

Там добавили, что в ночь на 17 марта подразделения противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников в Одесской и Николаевской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога ночью звучала в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно о повреждении тяжелой артиллерией промышленного предприятия в Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА региона Сергей Лысак, это произошло в Никополе в ночь на 15 марта.

