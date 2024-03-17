Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 17 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе

Силы обороны юга ВСУ сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе

Фото: Pixabay

Силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе в результате взрывов.

Отмечается, что оба объекта были законсервированы. Там произошли возгорания, разрушены промышленные здания. «Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали», — уточнили в пресс-центре.

Там добавили, что в ночь на 17 марта подразделения противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников в Одесской и Николаевской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога ночью звучала в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно о повреждении тяжелой артиллерией промышленного предприятия в Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА региона Сергей Лысак, это произошло в Никополе в ночь на 15 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки беспилотников ВСУ. Что еще известно о происшествии?

      В ВСУ сообщили о повреждении двух агропредприятий в Одессе

      В Турции заявили о скором окончании президентского срока Зеленского

      Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно об очереди у избирательного участка в посольстве России в Токио

      Французский наблюдатель сравнил москвичей и парижан

      Еще один спикер Вооруженных сил Украины ушел в отставку

      Военный из ДНР рассказал о способе обманывать украинские «Джавелины»

      Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше