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16:09, 18 марта 2024Наука и техника

Американская компания разработает космический корабль двойного назначения

Компания Sierra Space разработает космический корабль двойного назначения

Фото: Sierra Space / AP

Американская компания Sierra Space разработает космический корабль двойного назначения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время компания работает над аппаратом Spectre, который позволит производить сервисное обслуживание и дозаправку находящихся на околоземной орбите спутников, а также автоматизировать работы на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Запуск демонстрационного аппарата планируется провести в 2025 или 2026 году.

Кроме того, в компании работают над капсулой Ghost, которая позволит возвращать из космоса грузы массой от 250 до 700 килограммов.

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В январе издание сообщило, что Sierra Space успешно протестировала полномасштабный прототип надувного модуля Large Integrated Flexible Environment (LIFE), разрабатываемого для коммерческих космических станций.

В том же месяце издание Defense News сообщило, что Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами у компаний Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

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      Иван Потапов
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