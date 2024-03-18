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19:04, 18 марта 2024Наука и техника

Apple перестанет ремонтировать проблемные ноутбуки по гарантии

Apple прекратит ремонтировать ноутбуки MacBook с дефектной клавиатурой в ноябре

Фото: PxHere

Компания Apple намерена прекратить ремонтировать ноутбуки с проблемной клавиатурой по гарантии. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа напомнили, что речь идет о моделях с клавиатурой типа «бабочка», которые выпускались с марта 2015 до конца 2019 года. Клавиатуры оказались дефектными, и Apple запустила для них программу бесплатного гарантийного ремонта. По словам авторов, программа была рассчитана на четыре года с момента продажи последнего компьютера, и скоро она завершится.

Так, последние две модели MacBook Pro 2019 года находились в продаже до ноября 2020 года. Из этого следует, что в ноябре 2024 года сервисные центры Apple перестанут принимать ноутбуки для бесплатного обслуживания.

Авторы напомнили, что специалисты компании брались за ремонт, если какие-то символы на клавиатуры не вводились или она «залипала». С 2019 года компания заменила тип механизма клавиатуры с «бабочки» на более привычный «ножницы».

4 марта корпорация Apple анонсировала новое поколение ноутбуков MacBook Air. Устройства получили процессор M3, экраны Liquid Retina на 13 и 15 дюймов, поддержку Wi-Fi 6E, магнитную зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt.

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      Андрей Ставицкий
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