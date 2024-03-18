Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 18 марта 2024Мир

Эрдоган заявил о готовности Турции помочь с переговорами по Украине

Эрдоган заявил о полной готовности Турции помочь с переговорами по Украине
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине. Об этом он упомянул во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает канцелярия турецкого главы, пишет РИА Новости.

«Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине», — цитирует президента Турции его канцелярия.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсудили вопросы укрепления международной безопасности. Кроме того, политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

8 марта Эрдоган заявил, что Турция подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

      «Трактор» обыграл «Динамо» в матче второго раунда плей-офф КХЛ

      Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

      Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

      Дрон «Скат-350М» обнаружил готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire

      Посольство России ответило на заявления Кэмерона об итогах выборов президента

      В российском регионе мирный житель погиб из-за атаки дрона

      Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе

      Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом

      В Дагестане заочно арестовали двух воюющих на стороне Украины россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше