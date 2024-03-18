Эрдоган заявил о готовности Турции помочь с переговорами по Украине

Эрдоган заявил о полной готовности Турции помочь с переговорами по Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине. Об этом он упомянул во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает канцелярия турецкого главы, пишет РИА Новости.

«Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине», — цитирует президента Турции его канцелярия.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсудили вопросы укрепления международной безопасности. Кроме того, политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

8 марта Эрдоган заявил, что Турция подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.