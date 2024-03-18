Фанаты турецкой команды напали на футболистов соперника после поражения

Фанаты «Трабзонспора» напали на футболистов «Фенербахче» после поражения

Болельщики турецкого клуба «Трабзонспор» напали на футболистов «Фенербахче» после поражения их любимой команды в матче 30-го тура чемпионата Турции. Об этом сообщает NTV Spor.

Матч прошел в Трабзоне и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3. После окончания встречи на поле выбежала толпа болельщиков, часть из которых напала на игроков соперника, кидала в них бутылки и провоцировала драку. Игроки пытались скрыться в раздевалке, пока судьи останавливали потасовку.

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) заявила, что проведет расследование происшествия. Отмечается, что виновные будут наказаны.

12 декабря 2023 года ТФФ приостановила чемпионат страны. Причиной стал инцидент в матче 15-го тура турнира между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера. Арбитр упал на газон, после чего его госпитализировали.