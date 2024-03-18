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11:47, 18 марта 2024Россия

Глава ЦИК назвала число признанных недействительными бюллетеней

Глава ЦИК Памфилова: на 11 участках 709 бюллетеней признали недействительными

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ходе выборов президента России на 11 избирательных участках 709 бюллетеней признали недействительными. Об этом на заседании заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, его трансляция ведется на сайте комиссии.

«На 11 избирательных участках недействительными признаны 709 избирательных бюллетеней. Это, конечно, ничтожная цифра», — сказала Памфилова, отметив, что в это число не входят те бюллетени, которые были целенаправленно испорчены.

Выборы президента России завершились 17 марта. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. По последним данным ЦИК, Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3 процента), за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» (3,83), четвертое место занимает Леонид Слуцкий (3,21).

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      Анастасия Шейкина
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