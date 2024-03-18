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09:04, 18 марта 2024Наука и техника

Неуязвимость iPhone перед хакерами поставили под сомнение

Macworld: для iPhone практически нет вирусов, но смартфоны можно взломать

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Смартфоны Apple отличаются хорошей защитой, но все равно их можно взломать. Об этом сообщает издание Macworld.

По словам журналистов медиа, среди пользователей техники Apple есть распространенное мнение, что iPhone неуязвимы перед атаками хакером. Специалисты поставили идею под сомнение, выяснив, что информацию с устройств Apple можно похитить.

В качестве примера авторы издания привели историю «Лаборатории Касперского», гаджеты специалистов которой смогли взломать в середине 2023 года, установив на их iPhone модифицированный мессенджер iMessage. Также злоумышленники могут атаковать смартфон через вредоносные скрипты в браузере или приложении «Календарь». При этом для iPhone практически нет вирусов, так как iOS считается очень закрытой системой.

По словам авторов Macworld, хакеры знают, что ОС на iPhone сложно взломать, поэтому чаще атакуют пользователей техники Apple с помощью фишинга. Таким образом они не обходят защитные протоколы iOS, но получают личные данные пользователей хитростью и обманом.

В конце декабря 2023 года специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) обнаружили в более чем 700 моделях 5G-смартфонов критическую уязвимость. В том числе, в список попали устройства Apple.

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      Андрей Ставицкий
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