Миллион 5G-смартфонов оказались уязвимы перед хакерами

TechRadar: в более 700 моделях смартфонов с 5G обнаружили уязвимость

Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) обнаружили в более чем 700 моделях 5G-смартфонов критическую уязвимость. Об этом сообщает издание TechRadar.

Описанные экспертами проблемы имеют общее название 5Ghoul. Уязвимость позволяет подключаться к смартфону, заменяя оригинальную базовую станцию на поддельную. По словам авторов отчета, уязвимость обнаружена на 710 моделях смартфонов, имеющих модемы с поддержкой связи пятого поколения от Qualcomm и MediaTek. В том числе, в список попали устройства Apple.

Для взлома злоумышленникам необходимо находиться от смартфона на определенном расстоянии. Оказалось, что для взлома хакерам не нужно располагать какой-либо секретной информацией — знать данные о сим-карте или характеристики базовой станции.

Qualcomm и MediaTek уже выпустили исправления для многих уязвимостей, однако до конечных устройств исправления выйдут позже. Так, пользователи Android получат патч до конца года, владельцам iPhone, скорее всего, придется ждать появления апдейта в 2024 году.

В начале декабря специалисты компании Binarly рассказали о семействе уязвимостей, с помощью которых можно взломать практически любой компьютер. Эксперты рассказали, что вредоносная программа запускается на ранних этапах загрузки устройства, что позволят ей обойти большинство защитных механизмов.