Киркоров эмоционально высказался о Ширвиндте на прощании с артистом

Киркоров признался на прощании с Ширвиндтом, что не успел ему позвонить

Эстрадный певец Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с театральным режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом и эмоционально высказался о театральном режиссере. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Исполнитель назвал уход из жизни Ширвиндта невосполнимой утратой, а также поведал, что виделся с артистом в сентябре прошлого года — тогда Киркоров посетил его спектакль, приуроченный к 88-летию актера.

«Почему-то мне казалось, что все будет хорошо. Он был в настроении, я поздравил его», — вспомнил певец.

Киркоров добавил, что ему рассказали о том, что Ширвиндт тяжело болеет. По словам исполнителя, он собирался позвонить президенту Театра сатиры и поддержать его, однако не успел.

Прощание с Ширвиндтом началось в театре Сатиры в 13:00 по московскому времени. Помимо Киркорова, церемонию посетили Константин Эрнст, Юлия Меньшова, Иван Ургант, Вера Алентова, Игорь Крутой, Владимир Машков, Олег Меньшиков и многие другие звезды.

Ранее сообщалось, что у Московского академического театра сатиры выстроилась очередь из людей, желающих проститься с народным артистом.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно вечером 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.