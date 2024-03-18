У Театра сатиры выстроилась очередь из желающих проститься с Ширвиндтом

У Театра сатиры выстроилась очередь из людей, желающих проститься с Ширвиндтом

В Москве у Московского академического театра сатиры выстроилась очередь из людей, желающих проститься с народным артистом России и театральным режиссером Александром Ширвиндтом. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что очередь из желающих посетить траурное мероприятие выстроилась у Концертного зала Чайковского и растянулась до метро.

Прощание с Ширвиндтом началось в театре Сатиры в 13:00 по московскому времени. После кремации артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение о дате похорон примут родственники режиссера.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин отправил на церемонию венок.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно вечером 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.