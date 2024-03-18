Путин отправил венок на прощание с Ширвиндтом

Путин отправил венок на прощание с президентом Театра сатиры Ширвиндтом

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил венок на прощание с народным артистом России, театральным режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо главы государства, венки на траурное мероприятие прислали различные ведомства, коллективы театров России, а также близкие и друзья театрального деятеля. Прощание с Ширвиндтом началось в театре Сатиры в 13:00 по московскому времени. После кремации артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение о дате похорон примут родственники режиссера.

Ранее Путин высказался об уходе Ширвиндта из жизни. «Необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — заявил российский лидер.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно вечером 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.