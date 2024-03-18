Лепс намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной

Лепс намекнул на расставание с девушкой, которая младше его на 40 лет

Российский певец Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной.

Во время разговора с журналистами артист пошутил, что ему слишком дорого обходятся женщины, а также подчеркнул, что сейчас у него перерыв от интимной жизни. «У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», — поведал 61-летний исполнитель.

Об отношениях с девушкой, которая младше его на 40 лет, он рассказал летом 2023 года. Личность избранницы Лепс предпочитал не раскрывать.

В декабре 2021 года стало известно, что Лепс решил развестись с супругой, с которой воспитывал троих общих детей. На развод подала жена музыканта. Причиной разрыва, по словам артиста, стало его поведение.

Ранее Лепс рассказал, как относится к тому, что ему закрыт въезд почти во все страны мира, и раскрыл позицию относительно музыки и политики.