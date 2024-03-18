Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:05, 18 марта 2024Культура

Лепс намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной

Лепс намекнул на расставание с девушкой, которая младше его на 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной.

Во время разговора с журналистами артист пошутил, что ему слишком дорого обходятся женщины, а также подчеркнул, что сейчас у него перерыв от интимной жизни. «У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», — поведал 61-летний исполнитель.

Об отношениях с девушкой, которая младше его на 40 лет, он рассказал летом 2023 года. Личность избранницы Лепс предпочитал не раскрывать.

В декабре 2021 года стало известно, что Лепс решил развестись с супругой, с которой воспитывал троих общих детей. На развод подала жена музыканта. Причиной разрыва, по словам артиста, стало его поведение.

Ранее Лепс рассказал, как относится к тому, что ему закрыт въезд почти во все страны мира, и раскрыл позицию относительно музыки и политики.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Талибы нанесли удары по Пакистану

      На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

      Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

      МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

      Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших выборах президента России

      Президент Молдавии назвала провокацией удар по вертолету в Приднестровье

      Песков назвал абсурдными призывы не признавать законность выборов в России

      Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше