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20:40, 18 марта 2024Силовые структуры

Лидер российского террористического сообщества предстанет перед судом

СК завершил дело против экс-главы террористов за покушение на силовиков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи завершили расследование дела в отношении лидера террористического сообщества Магомедэмина Байбутова, обвиненного в приготовлении к посягательствам на силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Байбутову также вменяют статьи об участии в террористическом сообществе и руководстве им.

По данным ведомства, в 2013 году в колонии Калмыкии, где отбывал наказание фигурант, уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал террористическое сообщество. В него вошло сто осужденных, в том числе и Байбутов.

В 2015 году лидер сообщества освободился. Он объявил себя в Дагестане амиром и был ликвидирован при нападении на полицейских в Хасавюрте. Тогда руководство террористическим сообществом в колонии взял на себя Байбутов. В его задачи входило вовлечение новых членов, их вербовка и обучение религиозным нормам для последующего оказания содействия террористам.

В середине декабря 2019 года правоохранители пресекли деятельность Байбутова и привлекли его к уголовной ответственности. В связи с этим фигурант задумал отомстить и совершить нападение на следователя Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и оперуполномоченного УФСБ России по Калмыкии. Для этого в сентябре 2021 года он уговаривал сокамерника, готовящегося к освобождению, расправиться со следователем и оперуполномоченным за вознаграждение. Замысел был разоблачен правоохранителями.

Ранее в Нижнем Новгороде арестовали местного жителя за сотрудничество с иностранными спецслужбами.

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      Анна Габай
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