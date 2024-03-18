«Локомотив» разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над омским «Авангардом» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счетом 7:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Березкин, Степан Никулин (дубль), Даниил Тесанов и Александр Полунин, а также защитники Андрей Сергеев и Мартин Гернат.

Таким образом, «Локомотив» ведет в серии — 2-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Ярославле. Он пройдет 20 марта.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выбил действующего обладателя Кубка Гагарина — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из Тольятти.