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18:55, 18 марта 2024Спорт

«Локомотив» разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Локомотив» разгромил «Авангард» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над омским «Авангардом» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счетом 7:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Березкин, Степан Никулин (дубль), Даниил Тесанов и Александр Полунин, а также защитники Андрей Сергеев и Мартин Гернат.

Таким образом, «Локомотив» ведет в серии — 2-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Ярославле. Он пройдет 20 марта.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выбил действующего обладателя Кубка Гагарина — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из Тольятти.

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      Анастасия Борисова
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