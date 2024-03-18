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10:52, 18 марта 2024Россия

Матвиенко оценила прошедшие в России выборы президента

Спикер СФ Матвиенко: выборы в России прошли открыто, демократично и прозрачно
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВыборы президента России

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Прошедшие в России выборы президента страны прошли открыто, прозрачно и демократично. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

Политик назвала главным итогом выборов тот факт, что при небывало высокой явке в новейшей истории России действующий президент Владимир Путин одержал мощную победу. При этом, как отметила Матвиенко, международные наблюдатели подтвердили, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не было.

По последним данным Центризбиркома, Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3 процента голосов, за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83 процента голосов. Четвертое место занимает Леонид Слуцкий с 3,21 процента голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что 87 процентов голосов у Владимира Путина — беспрецедентный результат. Пресс-секретарь главы государства также назвал необоснованными все обвинения в «нелегитимных выборах» и указал на высочайший уровень поддержки действующего президента.

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      Анастасия Шейкина
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