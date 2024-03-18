Спикер Совфеда Матвиенко предложила усилить ответственность за порчу бюллетеней

В России стоит подумать над усилением ответственности за попытки испортить бюллетени для голосования, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова передает ТАСС.

В России в период выборов президента были зафиксированы случаи, когда граждане намеренно портили урны на избирательных участках. Их, в частности, заливали зеленкой. Глава ЦИК Элла Памфилова называла таких злоумышленников подонками. Она также отмечала, что серьезных нарушений в процессе голосования за кандидатов на пост главы государства нет, а потому приходится «шерстить мусор».

В свою очередь, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, напомнил об ответственность за порчу бюллетеней. Он заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.

По последним данным Центризбиркома, Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3 процента голосов, за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83 процента голосов. Четвертое место занимает Леонид Слуцкий с 3,21 процента голосов.