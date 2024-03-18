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20:33, 18 марта 2024Спорт

Назван способ прокачать все тело дома

Фото: Doina Gavrilov / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ прокачать все тело дома. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала упражнение джампинг Джек. Для его выполнения нужно встать ровно, ноги поставить вместе, а руки опустить вдоль туловища. Затем необходимо прыжком развести ноги врозь, а руки через стороны поднять над головой, после чего прыжком свести ноги обратно, а руки опустить.

Следующими упражнениями стали подъемы коленей с прыжками, выпады с подъемом коленей, отжимания с подтягиванием коленей, приседания с выпадами, бег с высоким поднятием коленей и складка. Для выполнения последнего нужно лечь на спину, ноги выпрямить, а руки вытянуть над головой. После этого необходимо поднять правую ногу и потянуться к ней руками.

13 февраля Ротач назвала способы прокачать все тело дома одной гантелью. Она рекомендовала делать планку с подтягиванием гантели, жим гантели лежа и ягодичный мостик.

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      Анастасия Борисова
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