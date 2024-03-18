Назван способ прокачать все тело дома

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ прокачать все тело дома. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала упражнение джампинг Джек. Для его выполнения нужно встать ровно, ноги поставить вместе, а руки опустить вдоль туловища. Затем необходимо прыжком развести ноги врозь, а руки через стороны поднять над головой, после чего прыжком свести ноги обратно, а руки опустить.

Следующими упражнениями стали подъемы коленей с прыжками, выпады с подъемом коленей, отжимания с подтягиванием коленей, приседания с выпадами, бег с высоким поднятием коленей и складка. Для выполнения последнего нужно лечь на спину, ноги выпрямить, а руки вытянуть над головой. После этого необходимо поднять правую ногу и потянуться к ней руками.

13 февраля Ротач назвала способы прокачать все тело дома одной гантелью. Она рекомендовала делать планку с подтягиванием гантели, жим гантели лежа и ягодичный мостик.