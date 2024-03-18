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09:44, 18 марта 2024Экономика

Названы регионы России с наибольшими поступлениями от налога на богатых

ФНС: лидерами по поступлениям от налога на богатых стали Москва и Петербург
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

В 2023 году федеральный бюджет пополнили 159,5 миллиарда рублей, полученные от повышенной ставки НДФЛ в 15 процентов. Регионы, обеспечившие наибольшие поступления от так называемого налога на богатых, назвали в Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает РБК.

Поступления в бюджет от увеличенной ставки налога на доходы за год выросли на семь процентов, при этом они составили порядка 2,4 процента от общих сборов НДФЛ (6,54 триллиона рублей).

Лидерами по собранным деньгам стали Москва (78,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (14,73 миллиарда рублей), Московская область (11,18 миллиарда рублей), Краснодарский край (4,87 миллиарда рублей), Свердловская область (3,86 миллиарда рублей).

Почти половина из собранных за счет повышенного НДФЛ средств (68,7 миллиарда рублей) поступила от дивидендов физлиц, превысивших 5 миллионов рублей. В 2024 году власти планируют собрать за счет увеличенной ставки уже 176 миллиардов рублей.

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В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вернуть прогрессивную ставку и собирать налоги по справедливости. Создание прогрессивной шкалы позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», и россияне нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере, отметил глава государства.

По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума и правительство России уже начали работу над проектом поправок в законодательство, которые установят дифференцированную ставку налога на доходы. Власти стремятся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс, пояснил он.

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      Вячеслав Агапов
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