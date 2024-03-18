Песков ответил на призыв США начать переговоры по контролю над вооружениями

Песков заявил о готовности вести переговоры с США о контроле над вооружениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил готовность РФ к переговорам с США о контроле над вооружениями. Его слова приводят «Известия».

«Президент Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — сказал Песков, комментируя призыв постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд провести переговоры по данной теме «прямо сейчас и без предварительных условий».

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Он отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно страны НАТО, обладающие ядерным оружием, будут учитывать свои стратегические арсеналы.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.