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03:44, 18 марта 2024Мир

Польша назвала незаконными выборы в России

МИД Польши: выборы в России нельзя считать свободными, законными и честными

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что выборы были проведены «на временно оккупированных территориях Украины», что, как утверждает польская сторона, является нарушением международного права. В МИД также добавили, что голосование проходило «в условиях жесточайших репрессий против граждан». «Польша решительно осуждает подобные действия», — заявили в ведомстве.

Ранее изданиеThe Telegraph сообщило, что глава Минобороны Британии обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «украл выборы». На это обвинение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», — заявила она.

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      Марина Совина
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