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20:16, 18 марта 2024Ценности

Полуголая Инстасамка облилась краской на камеру

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала с обнаженной грудью, полностью облившись черной краской. При этом звезда украсила зону сосков искусственными пауками.

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Стилисты сделали полуголой исполнительнице укладку и яркий макияж с серебристыми графическими стрелками. Еше на одном снимке артистка надела белый вафельный халат, нанеся краску на лицо и волосы.

Ранее Инстасамка снялась в ультракоротких шортах. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров — очки люксового бренда Versace и небольшие серьги.

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      Екатерина Ештокина
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