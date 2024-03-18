Полуголая Инстасамка облилась краской на камеру

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала с обнаженной грудью, полностью облившись черной краской. При этом звезда украсила зону сосков искусственными пауками.

Стилисты сделали полуголой исполнительнице укладку и яркий макияж с серебристыми графическими стрелками. Еше на одном снимке артистка надела белый вафельный халат, нанеся краску на лицо и волосы.

Ранее Инстасамка снялась в ультракоротких шортах. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров — очки люксового бренда Versace и небольшие серьги.