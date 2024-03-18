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18:34, 18 марта 2024Наука и техника

Раскрыты подробности консоли PlayStation 5 Pro

Insider: PS5 Pro получит режим разгона, съемный дисковод и выйдет в 2024 году

Фото: Nik / Unsplash

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл подробности новой игровой консоли PlayStation. Об этом сообщает издание Insider.

Специалист подтвердил ранние утечки о том, что приставка появится до конца 2024 года. По его словам, Sony намерена представить PlayStation 5 Pro к новогодним праздникам в ноябре-декабре 2024 года.

Также Хендерсон рассказал, что приставка будет иметь сменный дисковод, как обновленная модель PS5. Также консоль получит режим разгона, который позволит увеличить тактовую частоту процессора на 10 процентов. Аппарат будет иметь специальный режим производительности при работе с разрешением 8К.

Кроме того, автор рассказал о режиме PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, с помощью которого приставка будет улучшать изображение. Скорость работы оперативной памяти увеличится на 28 процентов, внутренняя память также будет улучшена. Накопитель получит емкость 1 терабайт.

В середине марта корпорация Sony выпустила крупное обновление для приставки PlayStation 5. Специалисты обновили прошивку геймпадов DualSense и DualSense Edge, чтобы улучшить качество звука и передачи голоса в чатах.

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      Андрей Ставицкий
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