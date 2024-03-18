Российские государственные облигации упали до минимума за два года

«Известия»: российские облигации упали до минимума из-за высокой ключевой ставки

За последний месяц индекс RGBI, который отвечает за котировки российских государственных облигаций, упал до минимума за два года. В последний раз на таком уровне он находился в апреле 2022-го, когда наблюдалась неопределенность относительно перспектив экономики, хотя сейчас видимых фундаментальных факторов для этого нет, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты считают, что основной причиной стало изменение ожиданий по поводу снижения ключевой ставки, которая на данный момент находится на высоком относительно инфляции уровне — 16 процентов против 7-8 процентов.

Аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев считает, что долгое время рынок верил, что ставка упадет быстрее, а теперь пытается компенсировать предыдущую устойчивость. Нынешние депозиты банков выглядят привлекательнее облигаций федерального займа (ОФЗ), так что средства естественным образом перетекают туда, что давит на RGBI.

Аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко заметила, что нынешняя динамика ключевых показателей свидетельствует о том, что поводов повысить ставку даже больше, чем снизить, из-за чего инвесторы пересматривают свои ожидания относительно бумаг.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что ведомство давно хочет размещать ОФЗ в юанях, однако переговоры с китайскими партнерами пока идут медленно.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет решаться вопрос ключевой ставки, пройдет 22 марта. Эксперты ожидают, что регулятор займет нейтральную позицию или, хотя это и не слишком вероятно, поднимет ставку, а не снизит.