Россиянин Рублев опустился на шестое место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на шестое место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В прошлой версии рейтинга спортсмен находился на пятой строчке. Четвертое место, несмотря на поражение в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе, сохранил другой россиянин — Даниил Медведев. Рублев на этих соревнованиях дошел до третьего круга.

В первой тройке рейтинга ATP изменений не произошло. Его возглавляет серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас, на третьей позиции находится итальянец Янник Синнер.

Одну позицию в рейтинге также потерял россиянин Карен Хачанов. Он переместился с 15-го на 16-е место.