Семья нашла на чердаке украденные во время войны произведения искусства

Семья из США нашла на чердаке украденные из Японии произведения искусства

Семья из США обнаружила у себя дома вывезенные из Японии во время войны предметы искусства. Об этом сообщает NPR.

Сокровища обнаружили на чердаке ветерана Второй мировой войны. После смерти мужчины семья начала разбирать дом, чтобы подготовить его к продаже, и наткнулась на ценные артефакты. Всего родные неназванного ветерана нашли 22 произведения искусства, среди которых были нарисованная от руки географическая карта, керамика и портреты королей Рюкю XVIII века.

Американцы решили поступить в соответствии с законом и уведомили Федеральное бюро расследований (ФБР) о найденных предметах искусства. В марте 2024 года все украденные предметы были возвращены в Японию.

«Это то, что создает культуру. А без нее вы лишаете людей их истории. Поэтому для нас как хранителей артефактов и культурного наследия действительно важно приложить все усилия, чтобы вернуть такие предметы цивилизациям и культурам стран, которым они принадлежат», — сообщил в своем заявлении Джеффри Келли, специальный агент ФБР в Бостоне, который работал над этим делом.

По данным ФБР, находка очень удивила семью, потому что покойный родственник не участвовал в военных действиях в Тихоокеанском регионе. Кроме того, выяснилось, что некоторые из найденных предметов были внесены представителями Японии в Национальное базу данных ФБР по украденным произведениям искусства более 20 лет назад, в 2001 году.

ФБР сообщило, что в доме в Массачусетсе находилось неподписанное машинописное письмо, в котором говорилось, что предметы были вывезены из Окинавы в последние дни Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.