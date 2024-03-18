Стали известны подробности о руководителе попавшей под лавину на Камчатке группы

Руководителя попавшей под лавину на Камчатке группы назвали сильным существом

Руководитель группы, попавшей под лавину на Камчатке, Алексей Чепуштанов — профессионал, который на протяжении нескольких лет водит туристов в походы. Подробности о деятельности мужчины в беседе с «360» раскрыл его друг.

Собеседник издания назвал Чепуштанова сильным существом и сообщил, что пока не смог с ним связаться. По его словам, он ищет информацию об Алексее и не знает, в каком состоянии находятся он и остальные лыжники. «Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят», — добавил друг Чепуштанова.

Более того, стало известно, что группа, которую Чепуштанов повел в ски-тур, состоит из студентов. Отмечается, что он натаскивал их на зимние походы несколько месяцев.

Ранее в марте группа российских туристов попала под лавину на Камчатке, два человека пропали без вести. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур.

Позднее стало известно, что один из ее участников, 19-летний россиянин, не выжил, спасатели обнаружили его бездыханным.