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12:49, 18 марта 2024Путешествия

Спасатели обнаружили бездыханным попавшего под лавину на Камчатке россиянина

ТАСС: попавший под лавину на Камчатке 19-летний россиянин не выжил

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Попавший под лавину в Елизовском районе Камчатки 19-летний россиянин не выжил, спасатели обнаружили его бездыханным. Об этом ТАСС рассказал зампред краевого правительства Роман Василевский.

Информации о втором пропавшем туристе пока нет, добавил собеседник агентства. Василевский также сообщил, что вертолет со спасателями не смог добраться до места происшествия и сел в районе Семеновского перевала. Они выдвинулись к точке на лыжах.

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По данным Telegram-канала «112», обоих попавших под лавину туристов спасти не удалось.

Ранее стало известно, что под лавину в горах Камчатки попали местные студенты, которые учатся на инструкторов. В составе группы было 11 человек, под снежным завалом оказались 19-летний Глеб П. и 45-летняя Татьяна Н.

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      Марина Черняк
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