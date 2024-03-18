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10:44, 18 марта 2024Путешествия

Раскрыты подробности о попавших под лавину на Камчатке россиянах

Mash: под лавину на Камчатке попали местные студенты

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Под лавину в горах Камчатки попали местные студенты, которые учатся на инструкторов. Подробности происшествия раскрыл Telegram-канал Amur Mash.

Отправившиеся в ски-тур россияне заявили самую легкую — первую — категорию похода. Лыжники отправились в поход вместе с руководителем в субботу, 16 марта, от клуба имени Глеба Травина и шли на кордон «Центральный», однако стихия внесла свои коррективы.

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В общей сложности в составе группы было 11 человек, среди них один инструктор. В настоящее время под снежным завалом находятся Глеб П. (20 лет) и Татьяна Н. (45 лет). Спасатели ищут их на снегоходах и вертолетах.

Ранее в марте сообщалось, что группа российских туристов попала под лавину на Камчатке, двое человек пропали без вести. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур.

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      Фариза Бацазова
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