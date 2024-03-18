«Трактор» обыграл «Динамо» в матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Трактор» победил московское «Динамо» в овертайме во втором матче плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу на выезде над московским «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой со счетом 5:4 в овертайме. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд, Антон Бурдасов и Александр Шаров. У «Динамо» голы забили Эрик О'Делл, Никита Гусев (дубль), Дмитрий Рашевский.

Таким образом, «Трактор» ведет в серии — 2-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Челябинске. Он пройдет 20 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне армейцы вылетели в первом раунде плей-офф.