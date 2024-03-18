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15:58, 18 марта 2024Экономика

Трубопроводные поставки газа из России в Европу резко выросли

ФСЭГ: трубопроводный импорт российского газа в ЕС вырос в 2024 году на 25 %
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

В первые два месяца 2024 года объем трубопроводных поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) увеличился на 6 процентов, до 25,7 миллиарда кубометров, при этом поставки из России в этом направлении подскочили сразу на 25 процентов, следует из данных Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), на которые ссылается ТАСС.

На поставки в ЕС газа по трубе из Норвегии в январе и феврале пришлось 58 процентов от общего объема, российского — 18 процентов, говорится в материалах.

Как сообщалось в январе, примерно равные доли резко выросших трубопроводных поставок из России в Европу приходятся на поставки через территорию Украины и одну из веток «Турецкого потока».

Договор о транзите газа через территорию Украины действует до конца 2024 года. Стороны не обсуждают его продление. По мнению ряда аналитиков, «Газпрому» сейчас выгоднее отказаться от долгосрочного контракта и перейти на краткосрочное бронирование мощностей.

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      Дмитрий Воронин
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