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21:16, 18 марта 2024Россия

В Белгородской области нашли взрывоопасный предмет

Губернатор Гладков: в Белгородской области обнаружен взрывоопасный предмет
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, предмет обнаружен в селе Введенская Готня Ракитянского района. Он добавил, что 19 марта утром саперы Министерства обороны начнут работы по его извлечению. Затем специалисты переправят взрывоопасный предмет на полигон для уничтожения.

«На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг. Провели подворовой обход, предупредили жителей», — отметил Гладков. По его словам, оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.

18 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. После первого сигнала Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили над регионом десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Мэрия Белгорода сообщала об одном пострадавшем.

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      Марина Совина
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