В России собрались смягчить налоговую нагрузку на граждан и бизнес

В Госдуму внесли законопроект о смягчении доступа к налоговому мониторингу

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение регуляторной и налоговой нагрузки на граждан страны и бизнес. Документ размещен в электронной базе документов нижней палаты российского парламента.

Поправки, в частности, предусматривают смягчение требований для доступа к налоговому мониторингу — форме контроля, заменяющей компаниям традиционные проверки на онлайн-контакты с инспекцией. Размер необходимых для этого оборота и активов планируется снизить с миллиарда до 800 миллионов рублей, уплаченных налогов — со 100 до 80 миллионов.

Помимо этого, власти собрались разрешить физлицам, не зарегистрированным как ИП, указывать в направляемых в налоговые органы документах номер записи Единого федерального информационного регистра вместо ИНН или персональных данных

Согласно поправкам, данные о многодетных семьях будут поступать в ФНС централизованно, на фоне чего такие семьи смогут получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. Также из состава единого налогового платежа собираются исключить суммы страховых взносов на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей гражданских воздушных судов и работников угольной промышленности.

Ранее стало известно, что Госдума и правительство России начали работу над проектом введения прогрессивной шкалы налогообложения. По словам президента России Владимира Путина, ее создание позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».