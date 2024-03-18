В Россию стали ввозить больше дешевого вина

«Ведомости»: импорт вина в Россию в 2023 году вырос до 448 миллионов литров

В 2023 году импорт тихого, игристого и крепленого вин в Россию вырос до 448 миллионов литров. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Ввозить больше вина в страну стали преимущественно торговые сети — в топ-5 крупнейших импортеров вошли X5 Group (40,1 миллиона литров), «Магнит» (31 миллион литров), структура Novabev Group «Синергия-импорт» (28,5 миллиона литров), сеть «Красное и белое» (25,8 миллиона литров) и «Бакарди рус» (25,7 миллиона литров). За год объемы выросли на 43 миллиона литров.

Как отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, за пять лет доля прямого импорта ритейлеров выросла с 20 до 80 процентов. Компании стремятся перейти на прямой ввоз дешевых напитков, чтобы повысить контроль над импортом и сохранять низкие цены. При этом активное наращивание объемов ввоза объясняется желанием игроков рынка запастись спиртным на фоне колебаний курса и повышения пошлин.

Из-за кратного увеличения пошлин на спиртное из недружественных стран россиян предупредили о возможном подорожании отечественных вин на 30 процентов в 2024 году. Эксперты считают, что в случае принятия такой меры она отразится и на российской продукции из Крыма и Краснодарского края, в основном ценового сегмента 500-600 рублей за бутылку.

Ранее в Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах и обязать держать на полках не менее половины отечественных напитков. Кроме того, представители отрасли предложили установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов, но такой шаг в Госдуме считают рискованным и опасным, так как он может ударить по кошелькам граждан.