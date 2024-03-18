В WADA заявили о жертве Валиевой ради защиты других

Гендиректор WADA Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали ради защиты других

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что российской фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты других лиц. Его слова приводит ТАСС.

Ниггли посчитал, что нужно тщательнее контролировать тренеров и врачей несовершеннолетних спортсменов и за склонение к употреблению допинга пожизненно дисквалифицировать их. «Вкус этого дела таков, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой, вместо того чтобы указать на того, кто давал ей допинг», — добавил он.

13 марта Ниггли высказался о причастности тренера Этери Тутберидзе к обнаружению допинга у Валиевой. Ниггли заявил, что доказательств причастности Тутберидзе к ситуации нет.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили запрещенный триметазидин, — 25 декабря 2021 года.