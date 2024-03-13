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10:21, 13 марта 2024Спорт

В WADA высказались о причастности Тутберидзе к допингу у Валиевой

В WADA заявили, что доказательств причастности Тутберидзе к допингу Валиевой нет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказался о причастности тренера Этери Тутберидзе к обнаружению допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит AP.

Ниггли заявил, что доказательств причастности Тутберидзе к ситуации нет. Он предположил, что в этом мог быть замешан физиотерапевт или врач. «Понятно, что вкус этого дела очень неприятный, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы выявить, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», — добавил Ниггли.

Президент WADA Витольд Банька отметил, что Валиева принимала допинг не по своей инициативе. «Никогда не бывает приятно, когда мы видим, что спортсмен наказан, и при этом чувствуем, что кто-то из России, кто действительно ответственен за это, избегает наказания», — подчеркнул он.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала ответственного за допинг у Валиевой. Она заявила, что дать таблетку спортсменке мог только тренер.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили запрещенный триметазидин, — 25 декабря 2021 года.

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