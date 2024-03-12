Тарасова назвала ответственного за допинг у Валиевой

Татьяна Тарасова заявила, что только тренер мог дать допинг фигуристке Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала ответственного за обнаружение допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой. Она поделилась мнением в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер! По-другому не может быть!» — заявила Тарасова. Она отметила, что без участия тренера в спорте ничего не делается.

7 марта Министерство спорта России исключило Валиеву из состава национальной сборной. Фигуристка рассказала, что планирует выступать в ледовом шоу в Китае.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили триметазидин, — 25 декабря 2021 года. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.