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13:42, 19 марта 2024Из жизни

Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

В США пять пожилых участниц велоклуба 45 минут сражались с самцом пумы

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В США пять велосипедисток сошлись в 45-минутном сражении с самцом пумы, после того как он напал на них на туристической тропе в штате Вашингтон. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в округе Кинг в середине февраля. Группа из пяти пожилых участниц велоклуба Recycled Cycles Racing в возрасте 50-60 лет проехали по тропе около 30 километров, когда пума набросилась на 60-летнюю Кери Бержер. Зверь сбил ее с велосипеда в канаву и вцепился ей зубами в челюсть. «Я поняла, что он пытается задушить меня. Я чувствовала вкус крови во рту», — рассказала американка.

Подруги Бержер тут же похватали, что было под рукой, и попытались отбить ее у пумы. 64-летняя Энни Билотта, попыталась оттащить пуму за горло, 59-летняя Ауна Титц несколько ударила ее камнем. Еще одна велосипедистка ударила дикую кошку небольшим ножом. Бержер все это время пыталась хотя бы ткнуть пуму пальцами в ноздри или глаза. Женщины 15 минут сражались со зверем, и только после этого он отпустил пострадавшую.

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Подруги прижали пуму к земле одним из велосипедов и вызвали спасателей, которые прибыли на место через полчаса. Они оказали первую помощь Бержер и отвезли ее в больницу. 34-килограммовый самец пумы к тому времени уже не дышал.

Позже эксперты Департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Вашингтон исследовали тушу животного и пришли к выводу, что оно не было заражено бешенством. Специалисты не знают, что вызвало столь агрессивное поведение зверя.

Ранее в Таиланде мужчина отбился от крупного медведя. Зверь набросился на сборщика муравьиных яиц и потащил его в заросли.

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      Никита Савин
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