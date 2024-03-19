Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф НХЛ

Дубль Овечкина в матче с «Калгари» помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Калгари Флэймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. Одержать победу команде помог капитан, российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль и признанный за это первой звездой матча. Также в составе «Вашингтона» шайбы забросили Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон. У «Калгари» голами отметились Кевин Руни и Маккензи Уигар.

Благодаря победе «Вашингтон» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции и вернулся в зону плей-офф. На счету столичной команды 75 очков в 67 матчах. В активе Калгари 71 очко в 68 играх, клуб идет 11-м в западной конференции.

38-летний Овечкин довел число голов за карьеру в лиге до 843. Он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 51 шайбы.