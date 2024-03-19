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15:05, 19 марта 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ в отставке призвал ужесточить борьбу с мигрантами в органах

Генерал ФСБ в отставке Михайлов призвал бороться с «внедренцами» в органах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал в разговоре с «Царьградом» проблему «внедренцев» из ближнего зарубежья, которые устраиваются в структуры правоохранительных органов и формируют в них «национальные анклавы». Как утверждает эксперт, ключом к решению проблемы является ужесточение контроля в сфере кадровой политики.

«Нельзя создавать в отдельном подразделении определенные национальные анклавы. Бездарной кадровой политикой по отношению к диаспорам можем такое количество спящих ячеек в правоохранительной системе создать, что потом не будем знать, как бороться», — подчеркнул Михайлов.

Спикер заявил, что «внедренцы» в первую очередь продвигают интересы своих диаспор и не всегда действуют в соответствии с законодательством страны, в которой проживают.

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«Когда представители определенной национальности, которые находятся в системе, начинают использовать свою должность для решения неких "корпоративных" или внутренних проблем, они должны быть удалены без права занимать должности в правоохранительной системе в будущем», — резюмировал отставной генерал ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге мигранты напали на соседку по коммунальной квартире после того, как она отказалась убирать за ними. Они предупредили женщину, что, если та откажется их обслуживать, они «не дадут ей спокойно жить». Россиянка сообщила, что не станет этого делать, и мигранты избили ее.

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      Маргарита Пименова
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