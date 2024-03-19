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14:32, 19 марта 2024Россия

Глава МЧС раскрыл подробности операции по спасению горняков в Приамурье

Глава МЧС Куренков: связи с оказавшимися под завалами шахтерами пока нет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Связи с оказавшимися под завалами шахтерами на руднике в Амурской области пока нет. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, его цитирует «Интерфакс» во вторник, 19 марта.

По словам руководителя ведомства, работа спасателей осложняется из-за того, что в шахту стекает вода.

«Скорость продвижения в среднем — примерно 100 метров за два часа», — раскрыл подробности спасательной операции Куренков.

Грунт на руднике «Пионер» обрушился вечером 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков. Впоследствии стало известно, что вода в шахте поднялась на 15 метров. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС.

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      Марк Леонов
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