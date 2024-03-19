Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 19 марта 2024Россия

Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

ГД приняла закон о механизме освобождения от наказания по УК за участие в СВО

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении, приняла закон, который устанавливает механизм освобождения осужденного от уголовного наказания в случае, если он заключил контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом сообщает ТАСС.

Документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Под это не попадают те преступления, которые связаны с угрозами общественной безопасности, основам конституционного строя и безопасности государства.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 6 марта, во втором чтении его приняли 12 марта. Как уточнял сенатор Андрей Клишас, документ предполагает, что на условное освобождение или погашение судимости заключенные могут претендовать в ряде случаев.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков до этого заявлял, что фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункты дислокации украинских ДРГ на границе. По диверсантам ударили планирующими бомбами

      Генерал ФСБ в отставке призвал ужесточить борьбу с мигрантами в органах

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      Проблемы российских нефтеперерабатывающих заводов оценили

      Лидер группы «Парк Горького» высказался о гастролях Орбакайте в США

      Бывший ректор Шанинки Зуев получил 4 года условно

      Москвичам пообещали апрельскую погоду в конце недели

      Звезда популярного шоу на ТНТ высказалась о цензуре в КВН

      Россиянам спрогнозировали уменьшение количества бананов в магазинах

      ЕС признал провал плана поставок миллиона снарядов Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше