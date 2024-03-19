Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

ГД приняла закон о механизме освобождения от наказания по УК за участие в СВО

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении, приняла закон, который устанавливает механизм освобождения осужденного от уголовного наказания в случае, если он заключил контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом сообщает ТАСС.

Документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Под это не попадают те преступления, которые связаны с угрозами общественной безопасности, основам конституционного строя и безопасности государства.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 6 марта, во втором чтении его приняли 12 марта. Как уточнял сенатор Андрей Клишас, документ предполагает, что на условное освобождение или погашение судимости заключенные могут претендовать в ряде случаев.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков до этого заявлял, что фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции.