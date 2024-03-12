Госдума приняла проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

ГД приняла проект о механизме освобождения от наказания по УК за участие в СВО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает механизм освобождения от уголовного наказания для тех, кто заключил контракт о военной службе в период мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести за исключением тех, что связаны с угрозами общественной безопасности, основам конституционного строя и безопасности государства.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 6 марта. Как уточнял сенатор Андрей Клишас, документ предполагает, что на условное освобождение или погашение судимости заключенные могут претендовать в ряде случаев.

В Кремле до этого заявляли, что фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции. Как пояснял Дмитрий Песков, основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».