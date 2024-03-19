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17:57, 19 марта 2024Из жизни

Кенгуру погибла в белгородском зоопарке при обстреле

В зоопарке Белгорода сообщили о гибели ручной кенгуру Гранди при обстреле

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

При обстреле в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди. Об этом сообщается на странице городского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что животное во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилось в уличном вольере и пострадало от кассетных осколков. «Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. (...) Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!» — говорится в сообщении.

Гранди переехала в местный зоопарк из Санкт-Петербурга осенью 2019 года, а в 2022 году впервые дала потомство.

Ранее в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Так, 19 февраля местные жители сообщили о новом обстреле города. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших: двух женщинах и двух подростках.

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      Александра Д Борисова
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