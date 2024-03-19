Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло

Гладков: число пострадавших при обстреле Белгородского района выросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Белгородского района Белгородской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Разумном множественные осколочные ранения туловища, рук и ног получил 15-летний подросток. Мальчика доставили в областную детскую больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

До этого губернатор сообщал о трех пострадавших — двух женщинах и 14-летнем подростке, которому частично оторвало руку.

По последним данным, в Разумном повреждены 13 частных жилых домов, более десяти квартир в восьми многоквартирных домах, здания школы и детского сада и 19 автомобилей. Помимо этого, в селе Никольском выбиты окна в одном частном доме и одной квартире, а также повреждена кровля здания производственного предприятия. В Нижнем Ольшанце выявлены повреждения частного дома и гаража, в Беловском — одного частного домовладения.

Украина предприняла очередную атаку на Белгород и Белгородский район утром 19 марта. Над регионом сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России. В сети также появились кадры с горящими машинами и поврежденным жилым домом.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.