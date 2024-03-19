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13:03, 19 марта 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с главой ЦИК

Песков: в планах у Путина нет встречи с главой ЦИК Памфиловой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

«Пока в ближайшие день-два в планах такой встречи нет. Но, как только она появится, мы будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В России с 15 по 17 марта проходили выборы главы государства. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента.

По итогам подсчета 100 процентов голосов действующий президент Путин набрал 87,28 процента голосов. Для него этот срок на посту главы государства станет пятым по счету. На втором месте оказался Николай Харитонов от КПРФ (4,31 процента), на третьем — Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85), на четвертом — Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20). В Кремле впоследствии заявили о беспрецедентной победе Путина на выборах.

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      Анастасия Шейкина
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