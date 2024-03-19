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12:59, 19 марта 2024Россия

В Кремле высказались о результатах президентских выборов

Пресс-секретарь Песков: Путин одержал на выборах беспрецедентную победу
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Максим Скопцов / РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин одержал на выборах главы государства беспрецедентную победу. Так о результатах выборов высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин выиграл выборы с небывалым счетом.

Ранее сообщалось, что Путин набрал 87,28 процента голосов на президентских выборах по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для него этот срок на посту главы государства станет пятым по счету.

С победой российского лидера поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие политики.

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      Марк Леонов
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