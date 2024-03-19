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18:05, 19 марта 2024Мир

Лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на президентских выборах

Лидер ХАМАС Хания поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Aziz Taher / Reuters

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исмаил Хания, глава политического бюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации», — говорится в заявлении движения.

Уточняется, что в своем поздравлении Хания выразил надежду на укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества с Москвой. Он также пожелал Путину успешного труда в интересах народа России и успехов в построении многополярного мира.

Кроме того, лидер ХАМАС подчеркнул, что движение высоко оценивает позицию России в «поддержке палестинского вопроса».

Ранее член политбюро ХАМАС Бассем Наим заявил, что победа Путина на выборах соответствует интересам Палестины. По его словам, это обосновывается непоколебимой российской поддержкой Палестины, а также соответствующей позицией России в Совете Безопасности ООН.

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      Виктория Кондратьева
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